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Пожар случился на пароме возле берегов Индонезии. Судно перевозило около 200 пассажиров

30.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар случился на пароме возле берегов Индонезии. Судно перевозило около 200 пассажиров

Возгорание произошло на пароме возле берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что на борту судна в момент инцидента было около 200 пассажиров.

По словам работника местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все живы: пассажиры были оперативно спасены, а пострадавших нет. Вместе с тем, после начала пожара на судне началась паника.

Пассажиров, находившихся на борту, доставили на ближайший остров.

По данным российского посольства в Индонезии, судно загорелось возле островов Сула провинции Северное Малуку.

Фото: pixabay

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Возгорание произошло на пароме возле берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет РИА «Новости». Сообщается, что на борту судна в момент инцидента...
 
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