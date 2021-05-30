|
Пожар случился на пароме возле берегов Индонезии. Судно перевозило около 200 пассажиров
Источник материала: ОНТ
Возгорание произошло на пароме возле берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа,
Сообщается, что на борту судна в момент инцидента было около 200 пассажиров.
По словам работника местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все живы: пассажиры были оперативно спасены, а пострадавших нет. Вместе с тем, после начала пожара на судне началась паника.
Пассажиров, находившихся на борту, доставили на ближайший остров.
По данным российского посольства в Индонезии, судно загорелось возле островов Сула провинции Северное Малуку.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возгорание произошло на пароме возле берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет РИА «Новости». Сообщается, что на борту судна в момент инцидента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)