Пожар случился на пароме возле берегов Индонезии. Судно перевозило около 200 пассажиров

Источник материала: ОНТ

Возгорание произошло на пароме возле берегов Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что на борту судна в момент инцидента было около 200 пассажиров.

По словам работника местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все живы: пассажиры были оперативно спасены, а пострадавших нет. Вместе с тем, после начала пожара на судне началась паника.

Пассажиров, находившихся на борту, доставили на ближайший остров.

По данным российского посольства в Индонезии, судно загорелось возле островов Сула провинции Северное Малуку.

Фото: pixabay

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