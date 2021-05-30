День Святой Троицы отмечают католики 30 мая

Источник материала: ОНТ

Католическая церковь отмечает День Святой Троицы. 30 мая – 57-й день после Пасхи, пишет БЕЛТА.

В этот день прославляется Святая Троица – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Проповеди и литургические чтения праздника раскрывают христианское учение о троичности Бога.

В этот день священники надевают облачение белого цвета, как и в остальные великие праздники.

ФОТО: БЕЛТА

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