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День Святой Троицы отмечают католики 30 мая

30.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

День Святой Троицы отмечают католики 30 мая

Католическая церковь отмечает День Святой Троицы. 30 мая – 57-й день после Пасхи, пишет БЕЛТА. 

В этот день прославляется Святая Троица – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Проповеди и литургические чтения праздника раскрывают христианское учение о троичности Бога.

В этот день священники надевают облачение белого цвета, как и в остальные великие праздники. 

ФОТО: БЕЛТА

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Католическая церковь отмечает День Святой Троицы. 30 мая – 57-й день после Пасхи, пишет БЕЛТА.  В этот день прославляется Святая Троица – Бог Отец, Сын и Святой Дух....
 
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