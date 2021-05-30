Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

Источник материала: ОНТ

В Италии на аукционе Art-Rite художник Сальваторе Гарау продал первую в мире невидимую скульптуру, пишет «МИР 24».

Произведение искусства под названием I am («Я есть») создано из пространства мыслей и энергии. За скульптуру отдали 15 тысяч евро. Ее размер, по словам Гарау, – 150х150 сантиметров.

Автор произведения посоветовал новому владельцу хранить скульптуру в доме, где есть много пространства.

Художник отметил: результат аукциона показал, что пустота – это пространство, полное энергии.

ФОТО: pixabay





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