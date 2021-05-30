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Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

30.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

В Италии на аукционе Art-Rite художник Сальваторе Гарау продал первую в мире невидимую скульптуру, пишет «МИР 24». 

Произведение искусства под названием I am («Я есть») создано из пространства мыслей и энергии. За скульптуру отдали 15 тысяч евро. Ее размер, по словам Гарау, – 150х150 сантиметров.

Автор произведения посоветовал новому владельцу хранить скульптуру в доме, где есть много пространства. 

Художник отметил: результат аукциона показал, что пустота – это пространство, полное энергии.

ФОТО: pixabay


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В Италии на аукционе Art-Rite художник Сальваторе Гарау продал первую в мире невидимую скульптуру, пишет «МИР 24».  Произведение искусства под названием I am («Я есть»)...
 
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