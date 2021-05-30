Хроника дня. Belavia не летит в Крым, Лукашенко искупался в Черном море

Источник материала: Onliner Предпоследний день весны обещает переменчивую погоду, и дальше, увы, может стать еще хуже. Министерство по чрезвычайным ситуациям уже предупредило, что предстоящей ночью на севере Беларуси даже могут быть заморозки на почве вплоть до минус 2 градусов. В общем, доставайте спрятанные пледы, а мы пока начинаем хронику воскресенья.

Belavia пока что не полетит в Крым

Такое заявление сделал генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По словам Чергинца, для выполнения полетов в Крым руководство Беларуси должно политически признать полуостров российским. До тех пор полеты в Крым выполняться не будут.

Зато вчера первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков назвал возможные маршруты Belavia по территории России: Сочи, Краснодар, Минеральные воды, Байкал, Алтай.

Александр Лукашенко продолжает визит в Сочи

Вечером в субботу стали известны первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Беларусь до конца июня получит второй транш кредита в размере 500 миллионов долларов, а Владимир Путин ознакомился с материалами по «делу Ryanair». Помимо этого, Владимир Путин поинтересовался судьбой россиянки Софьи Сапеги. Это девушка Романа Протасевича, которую задержали вместе с ним на рейсе Ryanair неделю назад. Путин поручил российскому МИД следить за развитием дела.

Также Лукашенко и Путин совершили морскую прогулку и пообщались в неформальной обстановке. Сегодня телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию Александра Лукашенко, купающегося в Черном море. В подписи указано, что температура воды — 16 градусов.





(будет дополнено)