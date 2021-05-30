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Фотофакт. Лукашенко принял приглашение Путина
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Максимально приближенный к белорусскому правителю телеграм-канал в воскресенье делится снимком: предложение искупнуться в действительности было подтверждено делом.
Накануне во время «рабочего купания» на сочинском побережье, напомним, Владимир Путин
В воскресенье «Пул первого» демонстрирует фотофакт:
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Максимально приближенный к белорусскому правителю телеграм-канал в воскресенье делится снимком: предложение искупнуться в действительности было подтверждено...
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