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Фотофакт. Лукашенко принял приглашение Путина

30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Максимально приближенный к белорусскому правителю телеграм-канал в воскресенье делится снимком: предложение искупнуться в действительности было подтверждено делом.

Накануне во время «рабочего купания» на сочинском побережье, напомним, Владимир Путин предложил визитеру искупаться. Сообщалось, что Александр Лукашенко согласился.

В воскресенье «Пул первого» демонстрирует фотофакт:

Фотофакт. Лукашенко принял приглашение Путина

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Максимально приближенный к белорусскому правителю телеграм-канал в воскресенье делится снимком: предложение искупнуться в действительности было подтверждено...
 
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