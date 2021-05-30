ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хакеры воруют и отмывают деньги через сервис доставки пиццы

30.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата якобы за приготовление и доставку пиццы.



Например, часто появляются поддельные ресурсы PizzaHut и PapaJohns. Появился особый бизнес по продаже готовых скриптов для такого мошенничества. Они могут стоить по $70, пишет Office Life.

В российском сегменте интернета в последнее время параллельно с этим регистрируются сотни и даже тысячи имен со словом pizza ежемесячно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С Лукашенко в Сочи обсуждали, как он будет уходить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by