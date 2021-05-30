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Хакеры воруют и отмывают деньги через сервис доставки пиццы
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата якобы за приготовление и доставку пиццы.
Например, часто появляются поддельные ресурсы PizzaHut и PapaJohns. Появился особый бизнес по продаже готовых скриптов для такого мошенничества. Они могут стоить по $70,
В российском сегменте интернета в последнее время параллельно с этим регистрируются сотни и даже тысячи имен со словом pizza ежемесячно.
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Телеграм-канал In4security сообщил о новом виде кибермошенничества. В Рунете стали появляться фальшивые сайты пиццерий. Суть обмана в том, что с клиента берется оплата...
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