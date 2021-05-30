Хакеры воруют и отмывают деньги через сервис доставки пиццы









пишет Office Life. Например, часто появляются поддельные ресурсы PizzaHut и PapaJohns. Появился особый бизнес по продаже готовых скриптов для такого мошенничества. Они могут стоить по $70,Office Life.





В российском сегменте интернета в последнее время параллельно с этим регистрируются сотни и даже тысячи имен со словом pizza ежемесячно.