Дмитрий Болкунец подвел итог переговоров Путина и Лукашенко в Сочи: Политологитог переговоров Путина и Лукашенко в Сочи:





— С Лукашенко в Сочи обсуждали, как он будет уходить. Этот вопрос перезрел и несет серьезные финансовые, политические и репутационные издержки для Москвы





Последний транш кредита РФ в $500 млн из $1,5 млрд, который Минск получит до конца июня, это прошлогодние договоренности. Средства выдавались под гарантии политических реформ и досрочных выборов. Лукашенко свои обязательства не выполнил.





Политическому банкроту Москва предоставлять новые средства не планирует. Отсутсвие легитимности и правовых оснований делает невозможным подписывать с Лукашенко международные соглашения по привлечению финансирования. Они могут быть опротестованы в любом международном суде.





В этой ситуации Лукашенко является совершенно бессмысленным и токсичным руководителем для своего окружения.





Внешнее давление будет способствовать ускорению политических изменений в Беларуси.