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В прямом эфире показали, какой сексуальный оператор у редактора телеканала «Дождь»

30.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курьезный случай произошел в прямом эфире на телеканале "Украина". Там решили обсудить встречу Путина и Лукашенко, а в итоге теперь обсуждают модератора видеосвязи ведущего «Дождя» Дмитрия Еловского.



Ведущие ТК «Украина» подключили российского журналиста для обсуждения встречи. Но в кадр внезапно попала обнаженная женщина-оператор. Чем все закончилось – смотрите сами.


Увиденное в прямом эфире вызвало улыбки участников встречи. По техническим причинам  диалог продолжился несколько позже. Что скажешь, для настоящих профессионалов подобный курьез обыденное дело, пишет 1reg.by.
 
 
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Курьезный случай произошел в прямом эфире на телеканале "Украина". Там решили обсудить встречу Путина и Лукашенко, а в итоге теперь обсуждают модератора видеосвязи...
 
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