Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

написал

Среди аналитиков бродила версия, что Москва придерживала эти полмиллиарда, желая подтолкнуть Лукашенко к выполнению обещаний относительно конституционной реформы. Если версия верна, то можно допустить, что Лукашенко в Сочи дал некие гарантии на этот счет.

Остается предположить, что или спикер Кремля лукавит, или белорусский гость не стал просить экономической помощи по той причине, что она обусловлена неприемлемыми для него условиями.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Москва хладнокровно взирает, как «союзник» вот-вот начнет пускать пузыри» Лукашенко тонет в море проблем.