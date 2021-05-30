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Цены могут вырасти до 500%?

30.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Цены могут вырасти до 500%?
Фото: TUT.BY
Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих по импорту. Под новый режим попадают кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, плиты ДСП и ДВП, обои, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Как это может отразиться на конечных потребителях продукции разбирался tut.by.

Как следует из постановления совмина № 292 от 26 мая, данное решение принято «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».

— Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси, — написал в фейсбуке замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как это может отразиться на белорусских потребителях?



Согласно данным официальной статистики, в 2020 году Беларусь импортировала украинских товаров, которые попали в лицензируемый список, на сумму свыше 130 млн долларов. Самые крупные позиции — это пиво и кондитерские изделия.

В компании «Рошен-Трейд», которая является официальным дистрибьютором продукции Roshen в Беларусь, сказали, что «знакомы с процедурой лицензирования», но от других комментариев отказались.

В ассоциации «Укркондпром» и пивоваренной компании «Оболонь» оперативно не ответили на запрос журналистов.

Представитель белорусской компании, которая поставляет украинские продукты питания в Беларусь, сказал, что процедура лицензирования повысит издержки.

— Их надо будет покрывать либо самим производителям-импортерам, либо перекладывать на потребителей. И то, и то плохо. Если ты пытаешься издержки заложить в конечную стоимость товара, то становишься менее конкурентоспособным на белорусском рынке. Поэтому видятся два варианта развития событий: либо повышение цен, либо уход с белорусского рынка, — отметил он.

В 2014 году Беларусь уже вводила лицензирование для продукции из-за пределов Таможенного союза. Тогда ограничения коснулись украинского пива, конфет, макарон, цемента, стекла. В итоге поставка многих товаров прекратилась, потому что в качестве условия получения лицензий от импортеров стали требовать повышения цен на 30-500% от цен производителя, что практически полностью исключало их реализацию белорусским потребителям. Однако такая ситуация просуществовала около двух месяцев: Минск и Киев договорились о снятии ограничений.
 
Теги: Минск
 
 
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