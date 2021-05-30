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Глава Европарламента предлагает давить на режим Лукашенко фотографиями Протасевича

30.05.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли настаивает на продолжении давления на Беларусь с целью освобождения экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, гражданки РФ Софьи Сапеги.

В интервью изданиям медиагруппы Funke, Сассоли предложил разместить фотографии Протасевича во всех аэропортах стран ЕС, а также в Европарламенте, передает DW.

"Мы продолжим поддерживать внимание к этому делу, а также давление (на режим Лукашенко - ред.) и надеемся, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги", - подчеркнул Сассоли.

Как сообщает BBC, Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится и его девушка София Сапега, задержанная вместе с ним в аэропорту Минска. У сестры основателя телеграм-канала Nexta там приняли посылку, но изъяли из нее книгу.

Родители Романа уверены, что их сына били после задержания. Его отец в том, что его сын "бодр и весел", как это представляет егоадвокат.

"Может быть, адвокаты и говорят правду, но вполне возможно, это все сделано для того, чтобы не показать истинное положение дел. Они могут на людях говорить, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где радости и веселью нет места. Это можно сыграть. У нас серьезно зажали адвокатов, им дали подписку - нельзя говорить, по какой статье обвиняется. Такой правовой нонсенс. И адвокат нам много не говорит", - уверен Дмитрий Протасевич.

"У нас есть глубокие опасения за состояние здоровья Романа после видео, которое появилось. Зная его и зная те методы, которые применяются в СИЗО КГБ, нам не сложно предположить, что его состояние требует контроля со стороны властей", - сказал отец Романа.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Европарламента Давид Мария Сассоли настаивает на продолжении давления на Беларусь с целью освобождения экс-главреда белорусского Telegram-канала Nexta...
 
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