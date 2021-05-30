Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где также находится его девушка





Роман Протасевич / Еўрарадыё





передает Еврорадио. Отец Протасевича не уверен, что слова адвокатов о «бодрости» Рамана и Софии полностью соответствуют действительности,Еврорадио.





— Они могут на людях сказать, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где нет места радости и веселью. Но это можно сыграть. У нас серьезно задавили юристов, им дали подписку — невозможно сказать даже, по какой статье он обвиняется. Такой правовой нонсенс. А адвокат нам мало что говорит, — сказал Дмитрий Протасевич.





Он узнал, что его сына перевели в пятницу, когда сестре Романа удалось передать ему в следственный изолятор передачу. Вещи приняли, но не взяли книгу, потому что "печатная продукция там запрещена".



