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Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где также находится его девушка

30.05.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, сообщает BBC со ссылкой на отца журналиста. Девушка Протасевича София Сапега, задержанная вместе с ним в минском аэропорту, также находится в СИЗО КГБ.


Роман Протасевич / Еўрарадыё

Отец Протасевича не уверен, что слова адвокатов о «бодрости» Рамана и Софии полностью соответствуют действительности, передает Еврорадио.

— Они могут на людях сказать, что они бодрые, веселые и так далее. Скорее всего, их заставили. Они сидят там, где нет места радости и веселью. Но это можно сыграть. У нас серьезно задавили юристов, им дали подписку — невозможно сказать даже, по какой статье он обвиняется. Такой правовой нонсенс. А адвокат нам мало что говорит, — сказал Дмитрий Протасевич.

Он узнал, что его сына перевели в пятницу, когда сестре Романа удалось передать ему в следственный изолятор передачу. Вещи приняли, но не взяли книгу, потому что "печатная продукция там запрещена".

Романа Протасевича и Софию Сапега задержали в аэропорту Минска 23 мая, когда они возвращались из Греции в Вильнюс рейсом Ryanair. Самолет принудительно приземлился в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, сообщает BBC со ссылкой на отца журналиста. Девушка Протасевича София Сапега, задержанная вместе с ним в минском аэропорту,...
 
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