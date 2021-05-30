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Работникам «Могилевхимволокна» ко Дню химика выплатили по 30 рублей - и высчитали подоходный налог

30.05.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакцию «МогилевОнлайн» обратились работники ОАО «Могилевхимволокно», которые рассказали, что к предстоящему Дню химика им выплатили по 30 рублей.




Сотрудников предприятия возмутила не только суммма, которую они называют «смешной», но и тот факт, что с этой невероятной суммы еще и… высчитали подоходный налог! В итоге на зарплатные карточки поступило по 28 рублей, пишет mogilev.online.

«На «Могилевхимволокно» по случаю Дня химика выдали по 30 сребреников, но с учётом подоходного налога их стало 28. Спасибо большое за такое отношение к людям, сейчас сидим и думаем, куда их себе засунуть, чтоб случайно не затерялись», — эмоционально написал читатель.
 
 
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В редакцию «МогилевОнлайн» обратились работники ОАО «Могилевхимволокно», которые рассказали, что к предстоящему Дню химика им выплатили по 30 рублей.
 
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