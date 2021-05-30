Работникам «Могилевхимволокна» ко Дню химика выплатили по 30 рублей - и высчитали подоходный налог













пишет mogilev.online. Сотрудников предприятия возмутила не только суммма, которую они называют «смешной», но и тот факт, что с этой невероятной суммы еще и… высчитали подоходный налог! В итоге на зарплатные карточки поступило по 28 рублей,mogilev.online.





«На «Могилевхимволокно» по случаю Дня химика выдали по 30 сребреников, но с учётом подоходного налога их стало 28. Спасибо большое за такое отношение к людям, сейчас сидим и думаем, куда их себе засунуть, чтоб случайно не затерялись», — эмоционально написал читатель.