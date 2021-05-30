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Лукашенко и Путин покатались на яхте – видео

30.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко прибыл с визитом в Сочи 28 мая. Это его третья встреча с президентом России Владимиром Путиным с начала года.

Двухдневные переговоры главы двух стран завершили неформальной прогулкой на яхте в открытом море вдоль побережья Сочи. 

Белорусский лидер подплыл к яхте на катере, его сопровождал младший сын Николай. Дружески обнявшись, президенты поднялись на палубу.

Для гостей был накрыт стол: фрукты, овощи, закуски. На яхте шла дружеская беседа, все были одеты в неформальном стиле. С палубы яхты главы государств наблюдали за стаей дельфинов, проплывавших рядом.

На прощание главы государства снова обнялись, и Александр Лукашенко уплыл на том же катере.

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Лидеры двух стран провели обед на палубе судна и обсудили межгосударственные вопросы. Смотрите на видео кадры с морской прогулки.
 
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