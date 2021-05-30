Вода была +16°С: Лукашенко все же искупался в Черном море

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение российского лидера Владимира Пути ни искупался в Черном море, сообщает Telegram-канал Пул первого.

Напомним, Лукашенко и Путин в пятницу 28 мая начали переговоры в Сочи. Открывая встречу, российский лидер предложил белорусскому коллеге искупаться.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", – сказал Путин.

"Спасибо Владимир Владимирович за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться", – ответил Лукашенко.

В первый день на это времени не нашлось: встреча продолжались продолжалась 5 часов и 15 минут.

Второй день встречи в Сочи главы двух государств провели в неформальной обстановке. Покатались на яхте, где был накрыт стол с легкими закусками. Присутствовал и Николай Лукашенко.

А в воскресенье нашлось время и на купание. Уточняется, что температура воды в Черном море была +16°С.

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