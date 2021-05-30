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Вода была +16°С: Лукашенко все же искупался в Черном море
30.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял предложение российского лидера Владимира Пути ни искупался в Черном море, сообщает Telegram-канал Пул первого.
Напомним, Лукашенко и Путин в пятницу 28 мая начали переговоры в Сочи. Открывая встречу, российский лидер
"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться", – сказал Путин.
"Спасибо Владимир Владимирович за человеческое приглашение, именно в пятницу, чтобы в выходные дни можно было и в море окунуться", – ответил Лукашенко.
В первый день на это времени не нашлось: встреча продолжались продолжалась 5 часов и 15 минут.
Второй день встречи в Сочи главы двух государств
А в воскресенье нашлось время и на купание. Уточняется, что температура воды в Черном море была +16°С.
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В пятницу на купание времени не нашлось: встреча продолжались продолжалась 5 часов и 15 минут, в субботу у лидеров двух стран была совместная морская прогулка.
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