Почти две с половиной тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны ЕС

Большие очереди из большегрузных автомобилей вновь наблюдаются в зонах ожидания пунктов пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.





Наибольшее скопление фур в данный момент отмечено на литовском направлении — более 1400. В пункте пропуска Каменный лог» своей очереди ждут более 450 большегрузов, в «Беняконях» — более 330, в «Котловке» — более 310, в «Видзах» — более 180, в «Привалке» — более 150.

На выезд в Литву очереди также приличные: в «Урбанах» стоят более 370 фур, в «Григоровщине» — более 310.

На польском направлении самая длинная очередь сейчас наблюдается в «Брузгах» — более 170 машин, в «Козловичах» — более 120, в «Берестовице» — более 80.