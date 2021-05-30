﻿ Почти две с половиной тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны ЕС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Почти две с половиной тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны ЕС

30.05.2021 14:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Большие очереди из большегрузных автомобилей вновь наблюдаются в зонах ожидания пунктов пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Почти две с половиной тысячи фур стоят в очередях на выезд из Беларуси в страны ЕС

Наибольшее скопление фур в данный момент отмечено на литовском направлении — более 1400. В пункте пропуска Каменный лог» своей очереди ждут более 450 большегрузов, в «Беняконях» — более 330, в «Котловке» — более 310, в «Видзах» — более 180, в «Привалке» — более 150.

На выезд в Литву очереди также приличные: в «Урбанах» стоят более 370 фур, в «Григоровщине» — более 310.

На польском направлении самая длинная очередь сейчас наблюдается в «Брузгах» — более 170 машин, в «Козловичах» — более 120, в «Берестовице» — более 80.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие очереди из большегрузных автомобилей вновь наблюдаются в зонах ожидания пунктов пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены могут вырасти до 500%?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by