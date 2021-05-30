Три человека расстреляли банкетный зал в Майами. Двое погибли, ранены десятки

Источник материала: Onliner

В Майами произошла массовая стрельба, передает издание Fox News. По данным канала, три человека расстреляли банкетный зал, где шел концерт. Погибли по меньшей мере два человека, пострадали 20—25 человек.

После стрельбы нападавшие скрылись на белом Nissan Pathfinder, сейчас машину и стрелков ищет полиция. Пострадавших с огнестрельными ранениями отвозят в больницы, как минимум один человек в критическом состоянии.

Известно, что нападавшие использовали ружья и пистолеты. О причинах инцидента информации нет.