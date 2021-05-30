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Три человека расстреляли банкетный зал в Майами. Двое погибли, ранены десятки
Источник материала: Onliner
В Майами произошла массовая стрельба,
После стрельбы нападавшие скрылись на белом Nissan Pathfinder, сейчас машину и стрелков ищет полиция. Пострадавших с огнестрельными ранениями отвозят в больницы, как минимум один человек в критическом состоянии.
Известно, что нападавшие использовали ружья и пистолеты. О причинах инцидента информации нет.
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В Майами произошла массовая стрельба, передает издание Fox News. По данным канала, три человека расстреляли банкетный зал, где шел концерт. Погибли по меньшей мере два...
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