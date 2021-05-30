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Медики назвали лучшую ягоду для снижения уровня холестерина

30.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали лучшую ягоду для снижения уровня холестерина
Иллюстративное фото
Ученые из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни.

Исследование они проводили на здоровых людях 18-25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровней антиоксидантов в крови, в особенности антоцианинов, пишет сайт medicina.ua.

По словам биологов, вишня повышает антиокислительную оборону организма, увеличивая активность и защитные функции полезных веществ, что в первую очередь благотворно сказывается на работе кровеносной системы.

Предполагается, что умеренное количество вишни в рационе питания (свежей или замороженной) позволяет снизить факторы риска и для сердечно-сосудистых болезней, сократить уровень холестерина и насыщенных жиров в крови, а также на 14% уменьшить веса тела и скоплений жира на животе.
 
 
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Исследование они проводили на здоровых людях 18-25 лет.
 
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