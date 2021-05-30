«Не доверяет никому». Эксперт объяснил присутствие Коли на встрече Путина с Лукашенко

Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

«Попытки логического анализа действий белорусского президента бесполезны, - написал политолог в своем Telegram-канале «Доктор Сосновский». - Он действует в состоянии сильнейшего стресса, что почти исключает возможность построения матрицы поведения».

«И присутствие сына на встрече с Президентом России - это главное подтверждение этому, - отметил политолог. – Его действия будут диктоваться только происходящим в данный момент, данную минуту. Можно помочь, только создавая надежную и доверительную систему, в которой будут понятные и надежные условия для безопасности его и его семьи».

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