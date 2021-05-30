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«Не доверяет никому». Эксперт объяснил присутствие Коли на встрече Путина с Лукашенко

30.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Не доверяет никому». Эксперт объяснил присутствие Коли на встрече Путина с Лукашенко
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 мая продолжили неформальное общение. Видно, испортившаяся погода помешала им, как предлагал Путин, искупаться в Черном море. Вместо этого политики совершили морскую прогулку на катере российского президента. Александр Лукашенко взял в мини-круиз своего сына Николая.

Политолог Александр Сосновский выдвинул свою версию поведения белорусского лидера на встрече с Путиным.

«Попытки логического анализа действий белорусского президента бесполезны, - написал политолог в своем Telegram-канале «Доктор Сосновский». - Он действует в состоянии сильнейшего стресса, что почти исключает возможность построения матрицы поведения».


По мнению Сосновского, «первая причина его стресса - полное недоверие ко всему окружению».

«И присутствие сына на встрече с Президентом России - это главное подтверждение этому, - отметил политолог. – Его действия будут диктоваться только происходящим в данный момент, данную минуту. Можно помочь, только создавая надежную и доверительную систему, в которой будут понятные и надежные условия для безопасности его и его семьи».


Белорусские власти и лично Александр Лукашенко подверглись новой волне давления со стороны стран Запада после инцидента с вынужденной посадкой пассажирского лайнера, летевшего над Белоруссией из Афин в Вильнюс, и последовавшего затем задержания оппозиционных блогеров Романа Протасевича и Софьи Сапеги.
 
 
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Политолог выдвинул свою версию поведения белорусского лидера на встрече с Путиным.
 
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