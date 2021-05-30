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Эксперт по лжи огласил выводы из поведения Лукашенко при встрече с Путиным

30.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт по лжи огласил выводы из поведения Лукашенко при встрече с Путиным
Кадр из видео
После тщательного анализы поведения Александра Лукашенко на встрече в Сочи с Владимиром Путиным профайлер, в просторечии - эксперт по лжи, Илья Анищенко сделал определенные выводы.

Эксперт отметил, что поведение белорусского лидера дает поводы для размышлений. Илья Анищенко пришел к выводу, что ситуация с задержанием Романа Протасевича беспокоит Александра Лукашенко в значительно меньшей степени, чем запрет на полеты бортов компании «Белавиа».

Эксперт отмечает, что Лукашенко при разговоре об инциденте с посадкой самолета в Минске принял напряженную, закрытую позу. При этом политик тщательно контролирует сказанное им.

На кадрах со встречи видно, как белорусский лидер при обсуждении инцидента смотрит не на собеседника, а в пол. Неуверенность Лукашенко также просматривается в момент, когда он сообщает Путину о «таинственном чемодане с документами», которые могут разъяснить произошедшее в Минске.

Анищенко обратив внимание, что Лукашенко всячески избегал оглашения деталей по инциденту, кроме того, эксперт отметил сильный стресс белорусского лидера. Эксперт предположил, что привезенные Лукашенко документы сомнительны для полного оправдания действий с посадкой самолета.

В момент беседы, когда стороны коснулись темы запрета по полеты «Белавиа», Лукашенко выдает совсем другие эмоции, отмечает эксперт. Его открытая поза и активная жестикуляция показывают неподдельную озабоченность этим фактором и даже злость. Кроме того, белорусский лидер уделил данному вопросу большое количество времени, отмечает эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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При разговоре об инциденте с посадкой самолета в Минске Лукашенко принял закрытую позу.
 
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