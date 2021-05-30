|
20-летнего россиянина в Минске задержали за озвучку роликов для оппозиции
Источник материала: UDF
Фото: vk.com
Адвокат Антон Гашинский рассказал Би-би-си, что КГБ обвиняет Егора в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.
Гашинский добавил, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному.
Егор Дудников по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.
«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года», — рассказал Гашинский.
По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор Дудников по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)