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20-летнего россиянина в Минске задержали за озвучку роликов для оппозиции

30.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

20-летнего россиянина в Минске задержали за озвучку роликов для оппозиции
Фото: vk.com
Вчера писалось, что в СИЗО КГБ находится еще однин российский гражданин — 20-летний Егор Дудников.

Адвокат Антон Гашинский рассказал Би-би-си, что КГБ обвиняет Егора в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.

Гашинский добавил, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному.

Егор Дудников по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.

«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года», — рассказал Гашинский.


По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.
 
 
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Егор Дудников по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой.
 
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