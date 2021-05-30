Источник материала: UDF



Фото: vk.com

«Это то же самое, что посадить в тюрьму таксиста за то, что он подвез оппозиционера. Он чисто технический работник, занимался озвучкой роликов, которые делала оппозиция после августовских протестов 2020 года», — рассказал Гашинский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 20-летнего россиянина в Минске задержали за озвучку роликов для оппозиции Егор Дудников по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой.

Адвокатрассказал Би-би-си, что КГБ обвиняет Егора в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), за то, что тот озвучивал ролики для оппозиции.Гашинский добавил, что он вступил в дело 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному.по профессии повар, но подрабатывал любительской озвучкой мультиков, аниме и рекламных роликов.По его словам, Дудников дал признательные показания на видео.