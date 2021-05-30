Источник материала: UDF



Фото: Радыё Рацыя

«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила о задержании его бывшая жена в Facebook. По сообщению очевидцев, его задержали на глазах у семьи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота Подробности пока неизвестны.

Подробности пока неизвестны, сообщает— главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал на TUT.BY, окончил Ягеллонский университет в Кракове.