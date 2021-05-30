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В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота

30.05.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота
Фото: Радыё Рацыя
Задержание произошло днем 30 мая возле дома журналиста.

«Подъехал бус, некие неизвестные схватили — и в бус», — сообщила о задержании его бывшая жена в Facebook. По сообщению очевидцев, его задержали на глазах у семьи.


Подробности пока неизвестны, сообщает hrodna.life

Алексей Шота — главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал на TUT.BY, окончил Ягеллонский университет в Кракове.
 
 
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