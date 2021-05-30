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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тысячи фур скопились на границе Беларуси К примеру, на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» очередь из более чем 300 грузовиков.

Как сообщает, на выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу скопились очереди из сотен грузовиков.К примеру, на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» очередь из более чем 300 грузовиков, в точке «Урбаны» — более 370 тяжелых машин. На выезд в Литву рекорд держит «Каменный Лог» — более 450 фур. Также высокая загрузка в «Котловке» (более 310) и «Беняконях» (более 330).С Польшей ситуация чуть получше, хотя все относительно: в «Брузгах» более 170 грузовиков, в «Берестовице» — более 80.