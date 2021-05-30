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Дмитрий Орешкин

«Голос Америки»

«Поскольку Лукашенко - руководитель колхозного типа, у него и спецслужбы работают примитивно, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Вряд ли они могли предоставить что-то достойное внимания, иначе Минск давно бы протрубил об этом на весь мир. Да и кремлевская пропаганда не стала бы откладывать такие козыри в долгий ящик, а использовала бы на всю катушку, защищая союзника. Раз ничего не опубликовали, значит, это была очередная пустышка».

«Мол, да, мы попадаем под новые санкции и нуждаемся в помощи. Все банально: Лукашенко просил денег, а Путин требовал взамен политических и экономических уступок. Понятно, что Лукашенко не может удержать белорусский рубль от существенного падения. Диктатору нужны по меньшей мере 3,5 миллиарда в год только на обслуживание уже взятых кредитов, а еще ему требуются деньги для силовиков и бюджетников».

«Они не поссорились, но и не согласовали варианты отступного, - считает политолог. - Наверное, Лукашенко считает, что Путин требует слишком многого. А Путину действительно надо многое. Ему надо к 2024 году продемонстрировать избирателю очередное расширение России за счет Беларуси». Потому что больше Путину демонстрировать нечего, резюмировал Дмитрий Орешкин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политолог - о «черном чемоданчике», который Лукашенко привез в Сочи: «Очередная пустышка» Встреча прошла «не к взаимному удовольствию».

Сочинское рандеву прошло на фоне скандала вокруг «заминированного» самолета Ryanair. Лукашенко заявил на телекамеры, что привез некие документы, проливающие свет на ситуацию с вынужденной посадкой пассажирского лайнера. Документы (на момент написания материала) также не обнародованы.Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, чтообсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей» и совместные проекты двух соседних государств.Еще до своего вылета в Сочи Лукашенко указал, что в числе прочего хочет договориться о возобновлении авиасообщения между странами.В распространенном Белым домом в пятницу заявлении говорится, что США, совместно с ООН, ОБСЕ, Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), странами «Большой семерки» и НАТО выступают с осуждением событий, связанных с принудительной посадкой самолета компании Ryanair. Вашингтон также приостанавливает исполнение Соглашения о воздушном сообщении между Беларусью и США и рекомендует американским гражданам воздержаться от посещения этой страны.Политологполагает, что документы, которые Александр Лукашенко обещал передать Владимиру Путину относительно инцидента с самолетом Ryanair, скорее всего, широкой общественности не покажут, потому что там, как представляется эксперту, опять что-то нелепое в привычном для Лукашенко стиле.Конечно, Лукашенко не говорил, что едет просить деньги, вместо него это сделал премьер-министр Беларуси, который выразился на этот счет достаточно ясно, заметил Дмитрий Орешкин:Раз они ни о чем не объявили, значит, не договорились, констатировал политолог. Как ему кажется, встреча прошла «не к взаимному удовольствию».