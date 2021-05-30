The Washington Post (США): Лукашенко не побеждает, он в отчаянии

Источник материала: UDF



Фото: EPA

«Шокирует то, что Запад называет инцидент в белорусском воздушном пространстве „шокирующим"», — написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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