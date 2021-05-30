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В телеге сегодня. Если бы Путин не отдал Лукашенко $500 млн
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из самых популярных телеграм-каналов Рунета приводит «очень наглядный расчет эффективности использования бюджетных средств».
– В Российской Федерации сейчас около 16 млн школьников, –
Средняя стоимость ремонта санузла = 20 тыс ₽/кв м
Итого, стоимость капитального ремонта ВООБЩЕ ВСЕХ школьных туалетов в России составит:
16млн*0.1*20тыс = ₽32 млрд
По текущему курсу в долларах это составляет $438,3 млн.
То есть
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Один из самых популярных телеграм-каналов Рунета приводит «очень наглядный расчет эффективности использования бюджетных средств».
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