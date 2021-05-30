В телеге сегодня. Если бы Путин не отдал Лукашенко $500 млн

Источник материала: Салiдарнасць

Один из самых популярных телеграм-каналов Рунета приводит «очень наглядный расчет эффективности использования бюджетных средств».

– В Российской Федерации сейчас около 16 млн школьников, – пишет ЪЪ. – Согласно нормам СанПин должно быть 0.1 кв м туалета на одного ученика.

Средняя стоимость ремонта санузла = 20 тыс ₽/кв м

Итого, стоимость капитального ремонта ВООБЩЕ ВСЕХ школьных туалетов в России составит:

16млн*0.1*20тыс = ₽32 млрд

По текущему курсу в долларах это составляет $438,3 млн.

То есть если бы вчера Путин не отдал бы Лукашенко $500 млн , то можно было бы без всяких доместосов отремонтировать в стране все школьные санузлы и еще почти $62 млн на нормальную туалетную бумагу осталось бы».