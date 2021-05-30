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«К нам на поклон летает Лукашенко, нам — не к кому. Над нами лишь Господь»

30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Поэт Дмитрий Быков на страницах Новой газеты написал монолог вымышленного лица: «Гордое».

«К нам на поклон летает Лукашенко, нам — не к кому. Над нами лишь Господь»

Иллюстрация Петр Саруханов

«Погода в Сочи хорошая, можем искупаться». В.В. Путин.

Весь смысл существованья Беларуси —

Лишь в том, чтоб наше местное рванье,

Как на гусей домашних — Нильса гуси,

С презрением смотрело на нее.

 

Визжит иной разнузданный оратор,

В котором интеллекта на пятак,

Что, дескать, захватил ее диктатор;

О Родине никто не скажет так.

 

Россия дани никому не платит.

Хоть многим разжигает аппетит.

Ее такую вряд ли кто захватит —

Она сама любого поглотит.

 

Таких, как мы, не смеряет рейсшина,

И коль ее берут на абордаж,

То это так она сама решила.

Не «путинские мы», а «Путин наш».

 

Я Родину люблю любовью дикой —

Простор ее полей, ее степей…

Мне кажется Россия Эвридикой,

Которой на фиг сдался ваш Орфей.

 

И коль она, великая такая,

На горе всяким сэрам и мусье,

Лежит в аду и не желает рая —

То просто ей так лучше, вот и все.

 

Не уточка, не Серая мы Шейка —

Скорей мы лед, его не расколоть.

К нам на поклон летает Лукашенко,

Нам — не к кому. Над нами лишь Господь.

 

Нас даже враг считает сверхдержавой,

Столицей нескончаемой зимы.

Никто не скажет нам: «Пойди поплавай», —

Мы сами знаем, что не тонем мы.

 

Нам нравится чирикать из-под спуда,

Свою огромность истово любя,

И нас никто не вытащит отсюда,

Коль сами мы не вытащим себя.

 

На нас никто не может долго дуться.

Правительства зависят не от масс.

Без калия в Европе обойдутся —

Без газа поглядел бы я на вас!

 

Любого зла мы верная опора,

Все сволочи приходят к нам, как в Рим,

Все понимают это без повтора,

Но если надо, мы и повторим.

 

Мы — льды земли, которые не тают,

Живая смерть, рокочущая тишь.

Пусть белорусов гордо облетают,

Но нас-то хрен, простите, облетишь.

 

Мы — поперек и логики, и смысла,

Верны себе в любые времена.

Таких широт не выражают числа,

А лишь безумный выдох «до хрена».

 

И если жить в аду — судьба такая,

Единая для сына и отца,

То пусть в таком, какому нет ни края,

Ни, сколько можно высчитать, конца.

 
 
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Поэт Дмитрий Быков написал монолог вымышленного лица: «Гордое».
 
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