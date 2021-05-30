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Только в дикой природе: в Беларуси возрождают популяцию тарпановидных лошадей
30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси возрождают популяцию тарпановидных лошадей. Сейчас они живут в Налибокской пуще. Откуда их привезли и почему эти животные когда-то исчезли в Беларуси, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
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Четыре столетия назад в стране тарпанов истребили: они угоняли домашних кобыл, а их мясо считалось деликатесом.
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