ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Германии пенсионер хранил в подвале зенитную установку и нацистский танк

30.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В подвале своей виллы 84-летний мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны. Обыск дома пенсионера превратился в двухдневную операцию.


Фото: sentinelassam.com

В Германии в городе Киль начался суд над 84-летним мужчиной, которого обвиняют в хранении в подвале своей виллы оружия нацистской эпохи. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны, в частности зенитную установку и торпеду, которые были обнаружены в ходе расследования тайников.

«Прокуратура также обвинила мужчину в том, что он обладает минометным пулеметом и автоматами», — заявили в агентстве.

Кроме этого, в коллекции были полуавтоматические и полностью автоматические пистолеты, а также более 1 тыс. патронов. Обыск виллы превратился в двухдневную операцию. 20 солдатам потребовалось около 9 часов, чтобы извлечь из подвала танк, который весил почти 40 тонн. Обвиняемый утверждал, что купил танк в Англии на металлолом.

Согласно законодательству, такое нарушение наказывают лишением свободы на срок от 1 до 5 лет. Однако эксперты, назначенные судом, считают, что только зенитное оружие все еще может быть в боевом состоянии, а другие предметы больше невозможно использовать.

Ранее в Луганской области были обнаружены два тайника сепаратистов. В одном из них изъяли 18 артиллерийских снарядов и десятки гранатометных выстрелов, пишет korrespondent.net.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подвале своей виллы 84-летний мужчина хранил военную технику времен Второй мировой войны. Обыск дома пенсионера превратился в двухдневную операцию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт по лжи огласил выводы из поведения Лукашенко при встрече с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by