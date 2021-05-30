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Грозы и дожди? Синоптики рассказали, каким будет начало июня в Беларуси

30.05.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Послезавтра в Беларуси начинается календарное лето, но по прогнозам синоптиков температура в первые дни июня будет ниже нормы, не минуют страну грозы и проливные дожди.

В понедельник, 31 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер прогнозируется северо-восточный умеренный. Ночью температура составит от +2°С до +8°С. В ночные часы по северу страны местами на почве заморозки до -2°С. Днем +8℃…+16℃.

Аналогичной будет погода, по данным Белгидромета, и в первый день лета. Дожди и грозы, днем столбик термометра поднимется в южных регионах до 14℃, в Минске – около 10℃.

Середина недели будет дождливой. Местами порывистый ветер. Ночью от +8℃ до +15℃. Днем до 16℃ тепла.

Вторая половина недели особо не будет отличаться от первой. В четверг и в пятницу ночью прогнозируют +5℃… +12℃. Дожди. Днем 3 июня от  +13℃ до +21℃, 4 июня столбик термометра будет +14℃…+18℃.

Первые летние выходные

Первые выходные лета-2021 будут на удивление многих теплыми. Ночью в некоторых регионах ожидается до +14℃. Днем в субботу – до +20℃.

В воскресенье станет еще теплее, воздух днем прогреется до 23℃.

Тем не менее, дожди никуда не уйдут. Грозы и осадки – на большей части территории страны.

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Теги: Минск
 
 
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По прогнозам Белгидромета, начало лета будет довольно прохладным, дождливым, местами по стране будет порывистый ветер и прогремят грозы.
 
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