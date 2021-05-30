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Соцсети сообщают о гибели шахтера Беларуськалия

30.05.2021 15:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В соцсетях появилась информация о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении ОАО «Беларуськалий».

«В 12:34 от диспетчера ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении», - сообщает телеграм-канал «Иногда Не до ТБ в ОАО «Беларуськалий».

«На горизонте 620 метров, ПГУ №9, лава №9 был смертельно травмирован секцией крепи к забойному конвейеру машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения. Создается комиссия по расследованию несчастного случая», - говорится в сообщении.

 
 
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В соцсетях появилась информация о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении ОАО «Беларуськалий».
 
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