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В Минске задержана студентка журфака Глафира Жук

30.05.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 29 мая задержана студентка факультета журналистки БГУ Глафира Жук, которая сотрудничает с газетой «Народная воля».

В Минске задержана студентка журфака Глафира Жук
Фото vk.com/gzhuk2020

По информации правозащитников, Глафира Жук успела сообщить родителям, что ее везут в Московское РУВД Минска.

14 мая девушка пришла к Дому правосудия, где начиналось рассмотрение «дела студентов», чтобы подготовить репортаж для сайта «Народной воли».

Девушку задержали накануне ее дня рождения — 31 мая ей исполнится 20 лет, отмечает БелаПАН.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 29 мая задержана студентка факультета журналистки БГУ Глафира Жук, которая сотрудничает с газетой «Народная воля».
 
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