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В Минске задержана студентка журфака Глафира Жук
Источник материала: Навiны
В Минске 29 мая задержана студентка факультета журналистки БГУ Глафира Жук, которая сотрудничает с газетой «Народная воля».
По информации правозащитников, Глафира Жук успела сообщить родителям, что ее везут в Московское РУВД Минска.
14 мая девушка пришла к Дому правосудия, где начиналось рассмотрение «дела студентов», чтобы подготовить репортаж для сайта «Народной воли».
Девушку задержали накануне ее дня рождения — 31 мая ей исполнится 20 лет, отмечает БелаПАН.
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