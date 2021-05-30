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Вузы РФ увеличили количество бюджетных мест для белорусских абитуриентов в три раза

30.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высшие учебные заведения России в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси.


Источник фото: ТАСС

Об этом передает пресс-служба Россотрудничества.

Согласно данным, в 2021 году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.

Чтобы поступить в университет РФ на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде, пишет Политринг.

Также белорусы могут поступить в российские вузы самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.

На сегодняшний день в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси.
 
 
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Высшие учебные заведения России в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси.
 
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