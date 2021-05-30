|
Вузы РФ увеличили количество бюджетных мест для белорусских абитуриентов в три раза
Источник материала: Партизан
Высшие учебные заведения России в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси.
Источник фото: ТАСС
Об этом передает пресс-служба Россотрудничества.
Согласно данным, в 2021 году выделено 700 квот для бесплатного обучения белорусских граждан.
Чтобы поступить в университет РФ на бюджетное обучение, нужно пройти отбор специальной комиссии. Представители вузов смотрят средний балл абитуриента, а также научные достижения. К примеру, учтут участие или же победу в республиканской или международной олимпиаде,
Также белорусы могут поступить в российские вузы самостоятельно. Для этого необходимо сдать ЕГЭ. Но с этого года признаются и результаты белорусского централизованного тестирования.
На сегодняшний день в российских вузах обучается порядка 12 тысяч граждан Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высшие учебные заведения России в три раза увеличили количество бесплатных мест для абитуриентов из Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)