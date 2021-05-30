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Больше 2,5 тысячи фур ждут выезда из Беларуси в ЕС

30.05.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая - Sputnik. Очередь грузовиков, ожидающих выезда из Беларуси, собираются на границе с Евросоюзом, следует из данных Госпогранкомитета Беларуси.

Так, на латвийской границе в пункте пропуска "Григоровщина" стоят более 310 большегрузов, в пункте пропуска "Урбаны" – более 370.

Традиционно самое загруженное – литовское направление. Здесь в ситуация складывается следующим образом: пункт пропуска "Видзы" – более 180 фур, "Привалка" – больше 250, "Котловка" – свыше 310, "Бенякони" – свыше 330 машин и в "Каменном Логе" выезда ждут больше 450 большегрузов.

Наименее загруженное – польское направление. В пункте пропуска "Берестовица" выезда ждут более 80 машин, в "Козловичах" стоят 120, в "Брузгах" – 190 машин.

Как ранее отмечал официальный представитель ГПК Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.

Напомним, что в апреле возобновили свою работу еще три пункта пропуска на белорусско-литовской границе – "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Это сделано для того, чтобы разгрузить грузовой поток, следующий через государственный кордон.

Следить за ситуацией на границе можно на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Меньше всего очередей сейчас на белорусско-польской границе, самое загруженное – литовское направление.
 
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