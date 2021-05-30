|
Больше 2,5 тысячи фур ждут выезда из Беларуси в ЕС
30.05.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая - Sputnik. Очередь грузовиков, ожидающих выезда из Беларуси, собираются на границе с Евросоюзом, следует из данных Госпогранкомитета Беларуси.
Так, на латвийской границе в пункте пропуска "Григоровщина" стоят более 310 большегрузов, в пункте пропуска "Урбаны" – более 370.
Традиционно самое загруженное – литовское направление. Здесь в ситуация складывается следующим образом: пункт пропуска "Видзы" – более 180 фур, "Привалка" – больше 250, "Котловка" – свыше 310, "Бенякони" – свыше 330 машин и в "Каменном Логе" выезда ждут больше 450 большегрузов.
Наименее загруженное – польское направление. В пункте пропуска "Берестовица" выезда ждут более 80 машин, в "Козловичах" стоят 120, в "Брузгах" – 190 машин.
Как ранее отмечал официальный представитель ГПК Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь в Литву как наименее затратный в плане заправки.
Напомним, что в апреле
Следить за ситуацией на границе можно на официальном
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Меньше всего очередей сейчас на белорусско-польской границе, самое загруженное – литовское направление.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)