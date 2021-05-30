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Арбузы посадили в сельхозпредприятии Могилевской области: первый урожай можно будет попробовать в конце лета
Источник материала: ОНТ
Экзотика на белорусских полях. В сельхозпредприятии Кировского района экспериментируют с непривычными для нашего климата культурами. В прошлом году собрали 30 тонн арбузов, сейчас с 5 гектаров ждут куда большего урожая. А недавно высадили ещё и сотни саженцев грецкого ореха.
В этих парниках сейчас зреет очередная партия огурцов и томатов – первый урожай сняли ещё в конце февраля. В прошлом году привычные культуры потеснили арбузы. Результатом овощеводы довольны, хоть приноровились не сразу. Даже такие специалисты, как Анна Новикова. Она в сельхозпредприятии – уже 10 лет, и делать свою работу может, что называется, с закрытыми глазами.
Семена арбузов посеяли в конце апреля. Чтобы теплолюбивой культуре было максимально комфортно, в парниках поддерживают температуру: +23°C днём и не ниже +20°C ночью. Выращивать арбузы в промышленных масштабах здешние аграрии взялись по совету учёных. Дело и в глобальном потеплении, сказавшемся и на восточном регионе. С учётом погоды подобрали сорта, уход и почвы.
В прошлом году в сельхозпредприятии собрали свыше 30 тонн арбузов. Результат не максимальный, ожидали вдвое больше. Поэтому провели работу над ошибками. Изменили стратегию ухода. Сорта турецкой селекции рано созревают и долго хранятся. Переезд в открытый грунт запланировали на конец мая.
На этом эксперименты не заканчиваются. На девяти гектарах промышленного сада высадили плантацию грецкого ореха. Таджикские сорта приехали сюда в виде семян, полтора года росли в питомнике. Сейчас 70-сантиметровые саженцы поселились рядом с яблоками, грушами и вишнями. Плантация грецкого ореха – 1400 деревьев в области – первая. Если эксперимент удастся – не последняя.
Первый урожай грецких орехов планируют собрать через четыре года. А максимальную урожайность – 50 кг с дерева – получат через 7 лет. Куда быстрее порадуют другие экзотические питомцы – арбузы. Их можно будет попробовать уже к концу лета.
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Арбузы посадили в сельхозпредприятии Могилевской области: первый урожай можно будет попробовать в конце лета
Экзотика на белорусских полях. В сельхозпредприятии Кировского района экспериментируют с непривычными для нашего климата культурами. В прошлом году собрали 30...
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