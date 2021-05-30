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Арбузы посадили в сельхозпредприятии Могилевской области: первый урожай можно будет попробовать в конце лета

30.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арбузы посадили в сельхозпредприятии Могилевской области: первый урожай можно будет попробовать в конце лета

Экзотика на белорусских полях. В сельхозпредприятии Кировского района экспериментируют с непривычными для нашего климата культурами. В прошлом году собрали 30 тонн арбузов, сейчас с 5 гектаров ждут куда большего урожая. А недавно высадили ещё и сотни саженцев грецкого ореха. 

В этих парниках сейчас зреет очередная партия огурцов и томатов – первый урожай сняли ещё в конце февраля. В прошлом году привычные культуры потеснили арбузы. Результатом овощеводы довольны, хоть приноровились не сразу. Даже такие специалисты, как Анна Новикова. Она в сельхозпредприятии – уже 10 лет, и делать свою работу может, что называется, с закрытыми глазами.

Анна Новикова, овощевод сельхозпредпрития «Рассвет им. К.Орловского»: «С помидорами и огурцами мы привыкли работать. А арбузы для нас экзотика, что-то новое. Здесь они у нас проросли, теперь их нужно пересадить в открытый грунт. Ухаживать, полоть, поливать. Чтобы они хорошо росли».

Семена арбузов посеяли в конце апреля. Чтобы теплолюбивой культуре было максимально комфортно, в парниках поддерживают температуру: +23°C днём и не ниже +20°C ночью. Выращивать арбузы в промышленных масштабах здешние аграрии взялись по совету учёных. Дело и в глобальном потеплении, сказавшемся и на восточном регионе. С учётом погоды подобрали сорта, уход и почвы.

Екатерина Скрипунова, овощевод сельхозпредпрития «Рассвет им. К.Орловского»: «В этом году мы посадили столько же арбузов. Но только более тщательно будем за ними ухаживать, чтобы была выше урожайность. Приятно, что у нас в Беларуси можно тоже выращивать арбузы».

В прошлом году в сельхозпредприятии собрали свыше 30 тонн арбузов. Результат не максимальный, ожидали вдвое больше. Поэтому провели работу над ошибками. Изменили стратегию ухода. Сорта турецкой селекции рано созревают и долго хранятся. Переезд в открытый грунт запланировали на конец мая.

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината сельхозпредпрития «Рассвет им. К.Орловского»: «Культура эта теплолюбивая. Изначально рассада выращивается в тепличном комбинате. Мы наблюдаем за ростом и развитием. Эта рассада – уже три росточка, усы – готова к высадке».

На этом эксперименты не заканчиваются. На девяти гектарах промышленного сада высадили плантацию грецкого ореха. Таджикские сорта приехали сюда в виде семян, полтора года росли в питомнике. Сейчас 70-сантиметровые саженцы поселились рядом с яблоками, грушами и вишнями. Плантация грецкого ореха – 1400 деревьев в области – первая. Если эксперимент удастся – не последняя.

Елена Юрковец, главный технолог промышленного сада сельхозпредпрития «Рассвет им. К.Орловского»: «Уже началось движение, рост. Пошли побеги. Это нас, конечно, радует. Конечно, чтобы чего-то добиваться, нужно пробовать что-то новое. У нас руководитель такой озорной, любит новшества. И нас к этому всегда подталкивает».

Первый урожай грецких орехов планируют собрать через четыре года. А максимальную урожайность – 50 кг с дерева – получат через 7 лет. Куда быстрее порадуют другие экзотические питомцы – арбузы. Их можно будет попробовать уже к концу лета.

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Экзотика на белорусских полях. В сельхозпредприятии Кировского района экспериментируют с непривычными для нашего климата культурами. В прошлом году собрали 30...
 
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