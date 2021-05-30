Песков рассказал, когда Беларусь получит второй транш госкредита

Источник материала: ОНТ

Второй транш государственного кредита России поступит в Беларусь в ближайшее время. О подробностях встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи рассказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, соглашение о предоставлении Беларуси кредита в сумме, эквивалентной одному миллиарду долларов, было подписано в конце прошлого года, первый транш поступил в страну 30 декабря. Сейчас главы двух государств договорились о перечислении второй части суммы в ближайшее время. Александр Лукашенко прибыл в Сочи 28 мая – переговоры в резиденции Бочаров Ручей продолжались более пяти часов. По словам пресс-секретаря российского президента, в основном фигурировали две большие темы – это вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия России и Беларуси, а также борьба с пандемией. Официальные переговоры продолжились неформальной встречей уже в субботу.

Президенты обсудили инцидент с самолетом Ryanair. С точки зрения Москвы ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, а выводы европейских стран основаны исключительно на эмоциях.

Сейчас Минтрансам двух стран поручено организовать все аспекты воздушного сообщения с учетом наступающего периода отпусков. Ожидается, что многие граждане Беларуси захотят приехать на Черноморское побережье России. Полёты должны быть организованы с учетом решения европейских властей о закрытии воздушного пространства и ограничений в отношении авиакомпании «Белавиа».

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