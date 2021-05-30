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Прошло 22 года: Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига
Источник материала: ОНТ
Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига. 30 мая 1999 года в результате давки погибли 53 человека. Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло поминальное богослужение. После него к месту случившегося прошёл крестный ход.
Многие несли с собой портреты близких, ставших жертвами этой трагедии. Одна из самых страшных трагедий в стране случилась 22 года назад. У Дворца спорта проходил молодёжный праздник, в котором участие приняли около 2,5 тыс. человек. Вечером начался ливень, и люди бросились к укрытиям, в том числе и подземному переходу. Началась давка, приведшая к жертвам. Большинство погибших – девушки и юноши в возрасте от 14 до 20 лет. Белорусы каждый год вспоминают о жертвах Немиги, в переходе их имена увековечены в камне.
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Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига. 30 мая 1999 года в результате давки погибли 53 человека. Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло...
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