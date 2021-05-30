ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прошло 22 года: Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига

30.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Прошло 22 года: Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига

Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига. 30 мая 1999 года в результате давки погибли 53 человека. Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло поминальное богослужение. После него к месту случившегося прошёл крестный ход.

Многие несли с собой портреты близких, ставших жертвами этой трагедии. Одна из самых страшных трагедий в стране случилась 22 года назад. У Дворца спорта проходил молодёжный праздник, в котором участие приняли около 2,5 тыс. человек. Вечером начался ливень, и люди бросились к укрытиям, в том числе и подземному переходу. Началась давка, приведшая к жертвам. Большинство погибших – девушки и юноши в возрасте от 14 до 20 лет. Белорусы каждый год вспоминают о жертвах Немиги, в переходе их имена увековечены в камне.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вспоминает жертв трагедии на станции метро Немига. 30 мая 1999 года в результате давки погибли 53 человека. Утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нурмагомедов объяснил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by