Круэлла будет без мундштука: Эмма Стоун рассказала о сложностях при съемках фильма

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Эмма Стоун поделилась подробностями создания фильма о злодейке Круэлле Де Виль в приквеле «101 далматинец». Как пишет The New York Times, главная героиня будет без мундштука из-за запрета Disney на курение.

Мундштук с сигаретой – одна из главных деталей в образе Круэллы. Однако в фильме ее не будет, так как с 2007 года киностудия Disney запретила героям своих картин появляться с сигаретой на экране.

ФОТО: Instagram / cruella_2021





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram