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Круэлла будет без мундштука: Эмма Стоун рассказала о сложностях при съемках фильма
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Эмма Стоун поделилась подробностями создания фильма о злодейке Круэлле Де Виль в приквеле «101 далматинец». Как
Мундштук с сигаретой – одна из главных деталей в образе Круэллы. Однако в фильме ее не будет, так как с 2007 года киностудия Disney запретила героям своих картин появляться с сигаретой на экране.
ФОТО: Instagram / cruella_2021
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Голливудская актриса Эмма Стоун поделилась подробностями создания фильма о злодейке Круэлле Де Виль в приквеле «101 далматинец». Как пишет The New York Times, главная...
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