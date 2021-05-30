Лекарства, которые нужно взять в путешествие. Запоминайте!

Источник материала: ОНТ

Отправляясь в отпуск, следует брать с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми препаратами, рассказал доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев радио Sputnik.

Список лекарств, которые нужно взять с собой в отпуск, зависит от того, куда едет человек.

Средства первой необходимости – бинт, лейкопластырь, йод, анальгин. Важно также не забывать о солнцезащитных средствах.

В отпуске может возникнуть расстройство кишечника, связанное не с отравлением, а со сменой воды или вирусной инфекцией.

ФОТО: pixabay









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