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Лекарства, которые нужно взять в путешествие. Запоминайте!
Источник материала: ОНТ
Отправляясь в отпуск, следует брать с собой небольшую аптечку с самыми необходимыми препаратами,
Список лекарств, которые нужно взять с собой в отпуск, зависит от того, куда едет человек.
Средства первой необходимости – бинт, лейкопластырь, йод, анальгин. Важно также не забывать о солнцезащитных средствах.
В отпуске может возникнуть расстройство кишечника, связанное не с отравлением, а со сменой воды или вирусной инфекцией.
ФОТО: pixabay
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