|
Почему вредно есть «вчерашние» макароны? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Разогретые макароны, которые были приготовлены ранее, становятся вредными для здоровья,
Медик пояснила: если разогревать «вчерашние» макароны, то содержащийся в муке крахмал становится модифицированным и переваривается гораздо хуже.
Врач добавила, что лучше готовить изделия из твердых сортов пшеницы.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разогретые макароны, которые были приготовлены ранее, становятся вредными для здоровья, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина. Медик пояснила: если...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)