Почему вредно есть «вчерашние» макароны? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Разогретые макароны, которые были приготовлены ранее, становятся вредными для здоровья, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.

Медик пояснила: если разогревать «вчерашние» макароны, то содержащийся в муке крахмал становится модифицированным и переваривается гораздо хуже.

Врач добавила, что лучше готовить изделия из твердых сортов пшеницы.

ФОТО: pixabay









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram