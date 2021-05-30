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Опубликованы неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери
Источник материала: ОНТ
Во Франции
Переписка автора «Маленького принца» с будущей женой относится к временному периоду с 1930 года до 1944 года, когда Экзюпери погиб.
В письмах говорится о жизни писателя во Франции, Аргентине, Нью-Йорке. Там упоминаются отрывки, связанные с созданием произведения «Маленький принц».
ФОТО: pixabay
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