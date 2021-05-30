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Лукашенко искупался в Черном море, температура воды составляет +16

30.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко искупался в Черном море, температура воды составляет +16

Лукашенко искупался в Черном море. Температура воды при этом составляет +16 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» и публикует фото.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Сочи с 28 мая. Во время встреч с Президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства обсудил с ним перечисление второго транша госкредита и открытие новых рейсов «Белавиа» в российские города. 

Отходя деловой повестки, Владимир Путин отметил, что сейчас в Сочи отличная погода. «Можем искупаться», – пригласил он, на что Президент Беларуси отреагировал: «С удовольствием».

Фото: БЕЛТА

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Лукашенко искупался в Черном море. Температура воды при этом составляет +16 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» и публикует фото. Президент...
 
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