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Лукашенко искупался в Черном море, температура воды составляет +16
Источник материала: ОНТ
Лукашенко искупался в Черном море. Температура воды при этом составляет +16 градусов. Об этом
Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Сочи с 28 мая. Во время встреч с Президентом России Владимиром Путиным глава белорусского государства обсудил с ним перечисление второго транша госкредита и открытие новых рейсов «Белавиа» в российские города.
Отходя деловой повестки, Владимир Путин отметил, что сейчас в Сочи отличная погода. «Можем искупаться», – пригласил он, на что Президент Беларуси отреагировал: «С удовольствием».
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко искупался в Черном море. Температура воды при этом составляет +16 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого» и публикует фото. Президент...
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