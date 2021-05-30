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Названы напитки, которые нельзя пить натощак. Спойлер: сок попал в этот список

30.05.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы напитки, которые нельзя пить натощак. Спойлер: сок попал в этот список

Не все напитки можно употреблять на голодный желудок. Например, кофе и сок из цитрусовых, пишет издание Interia. 

Медики составили список напитков, которые не стоит пить на голодный желудок. Так, в соке из цитрусовых содержится большое количество витамина С. Поэтому напиток может вызвать изжогу и раздражение желудка. Томатный сок также способен вызвать дискомфорт и несварение. 

Чай, выпитый натощак, может нарушить кислотный баланс, а это чревато обезвоживанием и отеками. Кофе тоже не рекомендуется пить сразу после пробуждения, так как он спровоцирует выброс кортизола. Это может вызвать учащенное сердцебиение.

 В список попали и газированные напитки – они перегружают поджелудочную железу и печень, оказывают негативное влияние на состояние зубов и работу желудка.

ФОТО: pixabay

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Не все напитки можно употреблять на голодный желудок. Например, кофе и сок из цитрусовых, пишет издание Interia.  Медики составили список напитков, которые не стоит...
 
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