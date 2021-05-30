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Лукашенко все же искупался в Черном море по приглашению Путина
30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко воспользовался предложением российского коллеги Владимира Путина и искупался в Черном море. При этом вода была достаточно прохладной – всего плюс 16 градусов, сообщает
Накануне встреча двух лидеров прошла в море на яхте. Лукашенко и Путин беседовали за круглым обеденным столом, прогуливались по палубе, им даже удалось понаблюдать за дельфинами.
В пятницу, 28 мая,
Как отмечает БЕЛТА, несмотря на прохладную воду, судя по официальной хронике, прием, оказанный Лукашенко в Сочи, был теплым. Главы государств общались в дружественной и конструктивной атмосфере. Свидетельством этому служит
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При этом вода была достаточно прохладной – всего плюс 16 градусов.
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