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Лукашенко все же искупался в Черном море по приглашению Путина

30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко воспользовался предложением российского коллеги Владимира Путина и искупался в Черном море. При этом вода была достаточно прохладной – всего плюс 16 градусов, сообщает БЕЛТА.

Накануне встреча двух лидеров прошла в море на яхте. Лукашенко и Путин беседовали за круглым обеденным столом, прогуливались по палубе, им даже удалось понаблюдать за дельфинами.

В пятницу, 28 мая, глава российского государства во время переговоров в Сочи пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море. «Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин. В ответ белорусский лидер поблагодарил российского президента за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».

Как отмечает БЕЛТА, несмотря на прохладную воду, судя по официальной хронике, прием, оказанный Лукашенко в Сочи, был теплым. Главы государств общались в дружественной и конструктивной атмосфере. Свидетельством этому служит целый ряд достигнутых договоренностей.



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При этом вода была достаточно прохладной – всего плюс 16 градусов.
 
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