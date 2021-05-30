Лукашенко все же искупался в Черном море по приглашению Путина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко воспользовался предложением российского коллеги Владимира Путина и искупался в Черном море. При этом вода была достаточно прохладной – всего плюс 16 градусов, сообщает БЕЛТА .

Накануне встреча двух лидеров прошла в море на яхте. Лукашенко и Путин беседовали за круглым обеденным столом, прогуливались по палубе, им даже удалось понаблюдать за дельфинами.

В пятницу, 28 мая, глава российского государства во время переговоров в Сочи пригласил Лукашенко в выходные искупаться в море . «Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин. В ответ белорусский лидер поблагодарил российского президента за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».