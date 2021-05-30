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"Это надолго": сколько сладкого можно есть ребенку?
30.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
1:45 Почему все вдруг ополчились против сахара, если всегда ели и было нормально?
3:40 Полезное и неполезное сладкое — как понять, где какое?
5:20 Можно ли большим количеством сахара и сладких фруктов сбить обмен веществ?
6:40 Жертвы маркетинга: правда ли, что тростниковый сахар и сиропы полезнее, чем обычный рафинад?
8:45 Под какими названиями в составе продуктов скрывается самый обычный сахар?
9:30 Как посчитать скрытый сахар, например, в хлебе, томатной пасте и даже сосисках?
12:20 Какие полезные перекусы выбрать для ребенка?
13:40 Нужно ли завершать приём пищи десертом?
15:20 Соки, морсы и фруктовое пюре для детей (не)полезны?
18:00 Правда ли что все дети — страшные сластёны и почему так вышло?
20:20 Как убедить ребёнка выбирать полезные сладости, вместо вредных?
22:10 Почему нельзя запрещать и ограничивать сладкое?
24:10 Правда ли, что дети до трех лет не могут переваривать шоколад?
25:00 Зависимость от сладкого — что за ней стоит?
29:00 Можно ли детям сахарозаменители?
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На завтрак — каша и йогурт, на обед — макароны с сосисками, а после каждого приема пищи — "что-то" с чаем. И везде сахар, даже в продуктах, в которых его быть не должно....
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