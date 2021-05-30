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22 года назад десятки человек стали жертвами трагедии на Немиге – видео
30.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В тот роковой день у Дворца спорта шел концерт группы "Манго-Манго". В момент их выступления внезапно началась гроза с градом. Около двух с половиной тысяч человек попытались укрыться от непогоды в подземном переходе.
Началась давка, в которой буквально за несколько минут погибло 53 человека. Больше 160 были ранены.
Большинству погибших было от 14 до 20 лет.
Некоторые, кто выжил в давке, называли виновниками трагедии неизвестных молодых людей, которые вначале сдерживали поток людей внизу лестницы, а потом резко его отпустили. По официальной версии, причиной давки стало трагическое стечение обстоятельств.
© Sputnik
Сегодня вместе с бронзовыми цветами у монумента лежат живые, а под именами погибших горят свечи
В память о погибших у станции метро сооружен монумент, на каменных ступенях которого лежат 40 бронзовых роз и 13 тюльпанов. И выгравирована надпись: "53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года".
Рядом расположена маленькая часовня с металлической мемориальной плитой, на которой перечислены имена погибших. Сегодня вместе с бронзовыми цветами на этом месте лежат живые, а под именами погибших горят свечи.
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30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе у метро "Немига" погибли 53 человека. В 2002-м здесь установили мемориал. В годовщину трагедии минчане несут к...
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