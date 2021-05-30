ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

22 года назад десятки человек стали жертвами трагедии на Немиге – видео

30.05.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В тот роковой день у Дворца спорта шел концерт группы "Манго-Манго". В момент их выступления внезапно началась гроза с градом. Около двух с половиной тысяч человек попытались укрыться от непогоды в подземном переходе.

Началась давка, в которой буквально за несколько минут погибло 53 человека. Больше 160 были ранены.

Большинству погибших было от 14 до 20 лет.

Некоторые, кто выжил в давке, называли виновниками трагедии неизвестных молодых людей, которые вначале сдерживали поток людей внизу лестницы, а потом резко его отпустили. По официальной версии, причиной давки стало трагическое стечение обстоятельств.

© Sputnik
Сегодня вместе с бронзовыми цветами у монумента лежат живые, а под именами погибших горят свечи

В память о погибших у станции метро сооружен монумент, на каменных ступенях которого лежат 40 бронзовых роз и 13 тюльпанов. И выгравирована надпись: "53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года".

Рядом расположена маленькая часовня с металлической мемориальной плитой, на которой перечислены имена погибших. Сегодня вместе с бронзовыми цветами на этом месте лежат живые, а под именами погибших горят свечи.

Читайте также: 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе у метро "Немига" погибли 53 человека. В 2002-м здесь установили мемориал. В годовщину трагедии минчане несут к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Міліцыя запісала відэа пра ператрус у рэдактара «Hrodna.life» за 2 дні да падзеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by