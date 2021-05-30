22 года назад десятки человек стали жертвами трагедии на Немиге – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В тот роковой день у Дворца спорта шел концерт группы "Манго-Манго". В момент их выступления внезапно началась гроза с градом. Около двух с половиной тысяч человек попытались укрыться от непогоды в подземном переходе.

Началась давка, в которой буквально за несколько минут погибло 53 человека. Больше 160 были ранены.

Большинству погибших было от 14 до 20 лет.

Некоторые, кто выжил в давке, называли виновниками трагедии неизвестных молодых людей, которые вначале сдерживали поток людей внизу лестницы, а потом резко его отпустили. По официальной версии, причиной давки стало трагическое стечение обстоятельств.

© Sputnik Сегодня вместе с бронзовыми цветами у монумента лежат живые, а под именами погибших горят свечи

В память о погибших у станции метро сооружен монумент, на каменных ступенях которого лежат 40 бронзовых роз и 13 тюльпанов. И выгравирована надпись: "53 рубцы на сэрцы Беларусi. 30 мая 1999 года".

Рядом расположена маленькая часовня с металлической мемориальной плитой, на которой перечислены имена погибших. Сегодня вместе с бронзовыми цветами на этом месте лежат живые, а под именами погибших горят свечи.

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