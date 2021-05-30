Выращиваем черешню в Беларуси: какие сорта выбрать и как за ними ухаживать

Источник материала: Sputnik Беларусь

В садах Института плодоводства в Самохваловичах о сортовой белорусской черешне знают все. И о том, как за ней правильно ухаживать.

Самый проверенный белорусский сорт

Самый старый из районированных белорусских сортов черешни датируется 1954 годом. Это сорт "Красавица". Он до сих пор в тренде.

"Отличный сорт. Мне очень нравится. У него плоды сердцевидной формы, с заостренным носиком. Свои семь граммов они всегда набирают", – говорит специалист по вишне и черешне, старший научный сотрудник РУП "Институт плодоводства" Илья Полубятко.

Районированные сорта – те, которые прошли Госсортоиспытание и допущены для возделывания в определенной зоне. Они гарантированно перезимуют и вызреют даже при не слишком богатом на солнце лете.

© Sputnik / Марина Серебрякова Этот сад был заложен в 2009 году. Через 10 лет при правильном уходе он дает отличный урожай.

"Можно, конечно, поэкспериментировать с сортами более южной селекции. У них и плоды крупнее, и вкусовые свойства могут быть лучше. Но такая черешня может и не дожить до активного плодоношения. Даже несмотря на то, что зимы сейчас мягкие, весенние заморозки не позволяют получить максимальный урожай с таких сортов", – объясняет специалист.

Те сорта, которые выведены нашими учеными, может, и не так внушительно выглядят, но почти гарантированно переживут морозы и дадут хороший урожай.

Поэтому "Красавицу" можно назвать самым проверенным белорусским сортом.

Как должен работать эффективный сад

Прошли те времена, когда садоводы умилялись единственной черешенке, которая плодоносила буквально неделю в году. И то, если хозяева успевали отвоевать сладкие плоды у дроздов – любителей черешни номер один.

"Если грамотно подойти к планированию сада, можно есть черешню с ранней весны и до средины августа. Надо просто подобрать сорта разного срока созревания от ранних до поздних. У нас в коллекции, например, есть сорт "Sweet September" (сладкий сентябрь), название которого говорит само за себя", – объясняет ученый.

© Sputnik / Марина Серебрякова Желтый сорт черешни "Наслаждение" особенно любят дети

Задача максимум для садовода – растянуть черешневый период на более долгий срок. Чтобы в саду работал черешневый "конвейер", надо начинать с ранних сортов. Первыми будут плодоносить "Гронковая" и "Сюбаровская". Затем принесет плоды "Красавица", а за ней – "Наслаждение" и "Минчанка". Ну и увенчать все это можно "Соперницей".

"Сорт "Минчанка" – это наш бренд. У нее довольно крупные плоды – более 8 граммов, она темно-красная с бордовыми подкожными точками", – объясняет Илья Полубятко.

Еще один сорт, которым гордятся белорусские селекционеры, – "Мария". Его пока не продают саженцами, но можно попробовать в экспериментальных садах института. Сейчас сорт проходит испытания в Госсортоиспытании. И в скором времени его саженцы смогут купить все желающие.

Компаньона можно подыскать за забором

Если вы мечтаете о черешневом саде, нужно знать одно важнейшее условие – среди белорусских сортов нет полностью самоплодных.

Чтобы черешня нормально плодоносила, ей необходимо дерево-опылитель - черешня или даже вишня, которая цветет в одно время и совместима с ней.

Тогда пчелки переопылят их, и будет вам счастье. Одинокая же большим урожаем не порадует. Поэтому черешенки лучше покупать парами. Впрочем, если финансы или масштабы участка не позволяют, попробуйте скооперироваться с соседями. Узнайте, черешни каких сортов растут у них.

Специалисты подскажут вам, какие сорта будут "дружить" с соседскими. И вам экономия, и соседу профит.

Где лучше покупать саженцы?

В первую очередь – не у дороги. Иначе фраза "на осинке не родятся апельсинки" может стать для вас совсем не фигуральной. Например, недавно жители Молдовы продавали под видом черешни осину доверчивым белорусским садоводам. И немало дачников обзавелось этим ценным деревом на своих участках.

© Sputnik / Марина Серебрякова Минчане с удовольствием приезжают на самосбор черешни и вишни в сады Института плодоводства

В ближайшем садовом центре или на выставке-продаже, в принципе, покупать саженцы можно. Но саженец – это покупка отложенного действия. За те 3-4 года, пока ваша черешня будет дожидаться своего первого цветения, можно позабыть и название сорта, и кто его для вас вырастил – в случае чего и претензии предъявить некому. Так что хотя бы спрашивайте у продавца документы на товар из семенной и карантинной инспекции.

Поэтому если хотите заняться садом всерьез – лучше потратьте время и съездите в Институт плодоводства в Самохваловичи.

Здесь вам расскажут не только о саженце и сортовых характеристиках, но и о его селекционных предках.

Чтобы не было проблем с приживаемостью, лучше выбирать одно-двухлетние саженцы. И даже несмотря на то, что массово выкапывают и продают их осенью, сажать черешню, как и все косточковые, лучше весной.

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