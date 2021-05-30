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Несчастный случай на «Беларуськалии». В шахту спустилась спецкомиссия

30.05.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По неофициальной информации, на «Беларуськалии» 30 мая погиб рабочий.

Несчастный случай на «Беларуськалии». В шахту спустилась спецкомиссия

Ряд телеграм-каналов сообщают, что в 12:34 от диспетчера ОАО «Беларуськалий» поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3-м рудоуправлении ПГУ № 9.

На глубине 620 метров смертельно травмирован секцией крепления к забойному конвейеру машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения.

Как сообщил БелаПАН председатель независимого профсоюза горняков 3-го рудоуправления «Беларуськалия» Андрей Фидрик, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

«Представитель профсоюза вместе с комиссией спустился в шахту. Пока он под землей и от него никакой информации не поступало», — сказал он.

МЧС не располагает информацией о ЧП. По словам пресс-секретаря МЧС Виталия Новицкого, во время чрезвычайных ситуаций в шахте силы МЧС не привлекаются.

Связаться с администрацией предприятия пока не удалось.

 

 

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По неофициальной информации, на «Беларуськалии» 30 мая погиб рабочий.
 
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