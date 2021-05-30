В Беларуси открылся дачный сезон: что планируют посадить садоводы и огородники?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы взялись за тяпки и грабли. В стране с небольшим опозданием открылся дачный сезон. В стране насчитывается около четырех с половиной тысяч садоводческих товариществ. Что садоводы и огородники планируют посадить на участках, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.