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В Беларуси открылся дачный сезон: что планируют посадить садоводы и огородники?
30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы взялись за тяпки и грабли. В стране с небольшим опозданием открылся дачный сезон. В стране насчитывается около четырех с половиной тысяч садоводческих товариществ. Что садоводы и огородники планируют посадить на участках, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
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В стране насчитывается около четырех с половиной тысяч садоводческих товариществ.
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