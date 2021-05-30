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Заморозки на почве. Белгидромет предупреждает
Источник материала: Партизан
Белгидромет проинформировал, что в Беларуси в понедельник, 31 мая 2021 года, ожидаются заморозки на почве и погода без осадков.
В ближайшие сутки, как ожидается, будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что преимущественно будет без осадков.
Ветер в стране прогнозируется северо-восточный умеренный. Температура ночью составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу Республики Беларусь местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С.
Температура воздуха днем составит от +12°С до +18°С,
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Белгидромет проинформировал, что в Беларуси в понедельник, 31 мая 2021 года, ожидаются заморозки на почве и погода без осадков.
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