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Заморозки на почве. Белгидромет предупреждает

30.05.2021 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгидромет проинформировал, что в Беларуси в понедельник, 31 мая 2021 года, ожидаются заморозки на почве и погода без осадков.



В ближайшие сутки, как ожидается, будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют, что преимущественно будет без осадков. 

Ветер в стране прогнозируется северо-восточный умеренный. Температура ночью составит +2°С…+8°С. В ночные и утренние часы по северу Республики Беларусь местами на почве ожидаются заморозки до 0°С…-2°С. 

Температура воздуха днем составит от +12°С до +18°С, пишет newsbel.by.
 
 
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Белгидромет проинформировал, что в Беларуси в понедельник, 31 мая 2021 года, ожидаются заморозки на почве и погода без осадков.
 
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